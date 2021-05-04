— Мы не хотим рисковать здоровьем Дениса, лучше поберечь его и дождаться, когда игрок будет готов на 100%.
Сыграет ли Глушаков со "Спартаком"? Решим по состоянию здоровья в день игры, — цитирует Терюшкова Sport24.
34-летний Глушаков выступает за "Химки" с октября 2020 года. Из-за травмы футболист пропустил три последних матча команды в чемпионате России.
С 2013 по 2019 год полузащитник выступал в составе "Спартака", с которым выигрывал чемпионат и Суперкубок России в 2017 года.
Матч "Спартак" — "Химки" состоится в понедельник, 10 мая. Начало: 19:00 мск.
Глушаков может пропустить матч против "Спартака"
Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о состоянии здоровья полузащитника "Химок" Дениса Глушакова.
Фото: ФК "Химки"
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