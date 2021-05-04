Агент Мирзова подтвердил возвращение футболиста в "Спартак"

У нас год контракта со "Спартаком". После окончания арендного соглашения с "Химками" Резиуан вернется в "Спартак". И там уже новый тренер будет определять нужен ему Мирзов или нет. У "Химок" есть желание выкупить футболиста, но пока мы ничего не можем им ответить, потому что ждем назначения нового главного тренера "Спартака". Мы держим контакты со спортивным директором клуба Дмитрием Поповым, — рассказал Клюев в интервью "СЭ".
27-летний Мирзов перешел в "Спартак" из "Ростова" за 4 млн евро летом 2019 года. Через год футболиста отправили в годичную аренду в "Химки", где в текущем сезоне он забил забил шесть голов и отдал две голевые передачи в 19 матчах в чемпионате и Кубке страны.
"Химки" после 28 туров занимают восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата России с 44 очками. "Спартак" идет вторым, набрав 53 очка. В следующем туре команды проведут очный матч в рамках 29-го тура РПЛ.
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Александр Клюев, агент полузащитника "Спартака" Резиуана Мирзова, рассказал о будущем полузащитника.
Фото: ФК "Спартак"
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