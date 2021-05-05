Согласно данным источника, Хвича уже приступил к тренировкам с "Рубином".
Напомним, что Кварацхелия повредил мышцы задней поверхности бедра в матче с "Уралом". Был риск того, что полузащитник больше не сыграет в оставшейся части сезона.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше российской Премьер-Лиги Кварацхелия провел 23 матча, забил четыре гола и сделал восемь результативных передач.
На данный момент "Рубин" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Леонида Слуцкого 49 набранных очков.
Источник: Бизнес Online
Кварацхелия восстановился после травмы и вернулся к тренировкам
Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия восстановился после травмы, полученной в матче 26-го тура РПЛ с "Уралом" (1:0).
Фото: РПЛ
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