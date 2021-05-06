Газизов прокомментировал сообщения об интересе ЦСКА к Мрзляку

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на данные о том, что ЦСКА интересуется полузащитником уфимской команды Филипом Мрзляком.
Фото: "Уфа"
Газизов заявил, что ЦСКА не обращался в "Уфу" насчет возможного трансфера Мрзляка. При этом, по его словам, уфимцы готовы продать игрока, если им поступит хорошее предложение.

"На нас из ЦСКА насчет Филипа никто не выходил. Это я могу сказать точно. Готовы ли мы продать его летом? Философия "Уфы" такая, что мы никогда не удерживаем игроков. Я считаю, что на сегодняшний день это верная философия для нас", - сказал Газизов.

Отметим, что Мрзляк выступает за "Уфу" с 2020 года. В нынешнем розыгрыше РПЛ 28-летний хорват провел 13 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Источник: Sport24

СМИ: полузащитник "Уфы" может перейти в ЦСКА

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Теги: ЦСКА УФА Мрзляк Газизов
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