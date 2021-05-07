По сведениям источника, клуб с берегов Невы готовит 26-летнему футболисту предложение по продлению контракта, истекающего летом 2022 года.
Однако в стане чемпионов России не будут противиться уходу иранца, если предложение о его трансфере устроит и клуб, и самого игрока.
Азмун выступает за "Зенит" с февраля 2019 года, перейдя из "Рубина". В нынешнем сезоне Азмун забил 19 голов в 23 матчах чемпионата России, являясь лучшим бомбардиром турнира.
Transfermarkt оценивает игрока в 23 млн евро.
Источник: "СЭ".
Источник: "Зенит" готовит новый контракт Азмуну, но готов продать футболиста
"Зенит" готов продлить соглашение с нападающим Сердаром Азмуном.
Фото: ФК "Зенит"
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