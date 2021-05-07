Напомним, ранее о том, что "Зенит" проявляет интерес к 24-летнему Клаудиньо, лучшему бомбардиру чемпионата Бразилии - 2020 (18 голов), сообщили местные СМИ.
Агент подтвердил данные прессы о заинтересованности петербуржцев в футболисте. По его словам, велись консультации насчет потенциального перехода.
"Интерес от "Зенита" к игроку есть. Запросов от клуба пока не было, но проводились консультации по возможному трансферу", - сказал агент.
Отметим, что контракт Клаудиньо с "Ред Булл Брагантино" действует до конца декабря 2024 года.
Источник: Sport24
Агент Клаудиньо прокомментировал информацию об интересе "Зенита" к игроку
Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника бразильского "Ред Булл Брагантино" Клаудиньо, прокомментировал данные СМИ об интересе "Зенита" к игроку.
Фото: redbullbragantino.com.br
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