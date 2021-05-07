Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры. Зарплата экс-тренера "Бенфики" составит более 4 млн евро в год.
"Если "Спартаку" не жалко очередные четыре миллиона в год, то пусть назначает Руя Виторию. Мне кажется, что в этом назначении не обошлось без известного "шерше ля фам", что в переводе с французского – ищите женщину. Это круговорот странных наставников в природе", - цитирует Губерниева "Спорт-Экспресс".
Губерниев - о возможном назначении Витории в "Спартак": здесь не обошлось без известного "шерше ля фам"
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию, согласно которой московский клуб может возглавить португальский специалист Руй Витория.
Дмитрий Губерниев
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