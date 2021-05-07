Губерниев - о возможном назначении Витории в "Спартак": здесь не обошлось без известного "шерше ля фам"

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию, согласно которой московский клуб может возглавить португальский специалист Руй Витория.
Дмитрий Губерниев
Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры. Зарплата экс-тренера "Бенфики" составит более 4 млн евро в год.

"Если "Спартаку" не жалко очередные четыре миллиона в год, то пусть назначает Руя Виторию. Мне кажется, что в этом назначении не обошлось без известного "шерше ля фам", что в переводе с французского – ищите женщину. Это круговорот странных наставников в природе", - цитирует Губерниева "Спорт-Экспресс".

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Теги: Губерниев Витория Спартак
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