Губерниев - о возможном назначении Витории в "Спартак": здесь не обошлось без известного "шерше ля фам"

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию, согласно которой московский клуб может возглавить португальский специалист Руй Витория.



Дмитрий Губерниев