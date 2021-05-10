Гамула заявил, что матч обещает быть интересным. По его словам, "Химки" навяжут борьбу "Спартаку".
Я думаю, что ждет нас интересная игра. "Химки" просто так не сдадутся. Они на подъеме, во втором круге набрали больше всех очков. И вряд ли захотят омрачить свою концовку. Плюс там играют ребята из "Спартака" на условиях аренды, не знаю, правда, выпустят их или нет. А "Спартаку" нужно выигрывать. Они понимают, что "Локомотив" очки потерял в матче с "Динамо". Вот у них и появился шанс на второе место и Лигу чемпионов. Будут бороться, однозначно", - заявил Гамула.
Источник: Спорт-Экспресс
Гамула: "Химки" просто так не сдадутся в матче со "Спартаком"
Бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура РПЛ "Спартак" - "Химки".
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