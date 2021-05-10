Гамула: "Химки" просто так не сдадутся в матче со "Спартаком"

Бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура РПЛ "Спартак" - "Химки".
Гамула заявил, что матч обещает быть интересным. По его словам, "Химки" навяжут борьбу "Спартаку".

Я думаю, что ждет нас интересная игра. "Химки" просто так не сдадутся. Они на подъеме, во втором круге набрали больше всех очков. И вряд ли захотят омрачить свою концовку. Плюс там играют ребята из "Спартака" на условиях аренды, не знаю, правда, выпустят их или нет. А "Спартаку" нужно выигрывать. Они понимают, что "Локомотив" очки потерял в матче с "Динамо". Вот у них и появился шанс на второе место и Лигу чемпионов. Будут бороться, однозначно", - заявил Гамула.

Источник: Спорт-Экспресс

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Гамула Химки Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Спартак" поздравил Эменике с днём рождения и назвал его покорителем "Локомотива" 1
Юран: загадка, почему Витория появился в списке кандидатов на пост главного тренера "Спартака" 3
Расширенный состав сборной России на Евро будет объявлен 11 мая
Горлукович: если уж идти до конца, то надо "Спартаку" пригласить Моуринью 2
Производитель экипировки показал форму арбитров на чемпионат Европы
Немецкие СМИ сообщили о контракте Флика со сборной Германии
Крал: переход в клуб АПЛ будет шагом вперёд, но пока моя цель - закончить сезон со "Спартаком" 3
Итальяснкие СМИ: в "Ювентусе" приняли решение об увольнении Пирло 1
Пиоли: "Милан" был близок к идеалу в матче с "Ювентусом"
Капелло жёстко раскритиковал "Ювентус" после поражения от "Милана"
Валерий Баринов: не понимаю, зачем "Аталанта" купила Миранчука 2
Гамула: "Химки" просто так не сдадутся в матче со "Спартаком" 1
СМИ: "Барселона" вновь интересуется Лаутаро Мартинесом
"Выйти, похлопать в ладошки и ничего не испортить". Корниленко - о плане на прощальный матч за "Крылья"
Тренер "Севильи" Лопетеги - о матче с "Реалом": горький осадок от потери двух очков. Мне очень грустно
Загребское "Динамо" в четвертый раз подряд стало чемпионом Хорватии
Пиоли рассказал о травме Ибрагимовича после победы "Милана" над "Ювентусом"
Корниленко - о голе в прощальном матче: эмоции сравнить не с чем, это космос!
Талалаев: "Ахмат" может отобрать очки у "Спартака". Хотя будет очень сложно 3
Источник: Гаттузо может стать тренером Кокорина в "Фиорентине", специалист продвинулся в переговорах с клубом 2
Головин рассказал о своем самочувствии после болезни 1
В "Спартаке" отреагировали на сообщения о предстоящем трансфере Бакаева в "Динамо" 2
Головин прокомментировал победу "Монако" над "Реймсом"
Зидан раскритиковал работу судьи после матча с "Севильей"
Макгрегор заявил о намерении приобрести "Селтик"
Эджуке рассказал о своей любимой позиции на поле 1
Мертенс может стать одноклубником Головина ближайшим летом
Пирло заявил, что не намерен уходить из "Ювентуса"
"Ренн" отобрал очки у "ПСЖ" 2
Защитник "Крыльев Советов" Чернов: финал Кубка России нужно сыграть как обычную игру 1
Все новости
-