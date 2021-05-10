По данным ряда СМИ, ему предлагали возглавить казахстанский клуб "Актобе", в котором Газзаев уже ранее работал.
"По поводу назначения в "Актобе" пока ничего комментировать не могу. Предложения периодически поступают — как из России, в том числе и из ФНЛ, так и из зарубежья, например, из Казахстана. Рассматриваю предложения прежде всего от команд, ставящих высокие цели и задачи", - цитирует Газзаева "РБ Спорт".
Владимир Газзаев рассказал о предложениях о работе, которые ему поступают
Российский тренер Владимир Газзаев, сын бывшего наставника ЦСКА и "Алании" Валерия Газзаева, рассказал о предложения, которые получает по работе.
Фото: Sportbox
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