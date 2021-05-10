Хачатурянц признался, что не может высоко оценить работу судей. По ходу сезона судейский комитет отстранил сразу нескольких арбитров. Более того, судья Михаил Вилков и вовсе был пожизненно дисквалифицирован в связи с утратой доверия.
"В этом сезоне позитивных эмоций пока мало. После окончания сезона проведем большую пресс-конференцию, чтобы подвести итоги сезона, и там же будет проанализирована вся статистика ошибок судей", - цитирует Хачатурянца Sport24.
Хачатурянц: в этом сезоне позитивных эмоций от судейства пока мало
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц поделился мнением о работе арбитров в нынешнем сезоне.
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