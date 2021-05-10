- В раздевалке поблагодарил ребят. Вдесятером играем уже вторую игру. Не дотерпели, пропустили после углового. Мы должны были забивать не один и не два гола. Тяжело играть против любой команды, мы "Спартак" не выделяем, - сказал Черевченко в эфире телеканала "МатчПремьер".
"Химки" на выезде уступили "Спартаку" со счетом 1:2 в матче 29 тура Российской премьер-лиги. На 27 минуте игры красно-черные открыли счет благодаря точному удару форварда Максима Глушенкова. На 37 минуте Глушенков получил прямую красную карточку за удар ногой соперника, после чего во втором тайме "Спартак" вырвал победу - отличились Соболев с пенальти и Ларссон в концовке игры.
Черевченко - о поражении "Химок": мы должны были забивать "Спартаку" не один и не два гола
Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко прокомментировал поражение своей команды от "Спартака" (1:2) в матче 29 тура РПЛ.
Фото: РПЛ
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