Глушаков - о матче "Химок" со "Спартаком": даже в меньшинстве мы могли забить гол. Чуть-чуть не повезло

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков прокомментировал результаты проигранного выездного матча 29 тура РПЛ со "Спартаком" (1:2).
Фото: ФК "Химки"
- Пусть другие рассуждают, судьи помогли или нет... Я просто смотрел футбол и горд за своих ребят. Очень рад, что играю с такими партнерами. У нас были хорошие моменты. Даже в меньшинстве мы могли забить гол. Чуть-чуть не повезло, – передает слова Глушакова "Спорт-Экспресс".

Игра 29-го тура российской Премьер-лиги между "Спартаком" и "Химками" завершилась со счетом 2:1. На гол нападающего Максима Глушенкова красно-белые ответили забитыми мячами форвардов Александра Соболева (пенальти) и Джордана Ларссона. Полузащитник Денис Глушаков остался в запасе.

"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 56 очков. Следующий матч подопечные Доменико Тедеско проведут 16 мая с "Ахматом". "Химки" располагаются на восьмой строчке, набрав 44 очка в 29 матчах. Заключительную встречу сезона команда Игоря Черевченко сыграет с "Сочи" 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

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Теги: Спартак Химки Глушаков
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