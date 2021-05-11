Панин заменит в судейской бригаде Сергея Иванова Станислава Васильева.
Состав судей будет выглядеть следующим образом: главный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Валентин Мурашов (Москва) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный судья — Игорь Панин (Дмитров). VAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), AVAR — Антон Аверьянов (Москва), инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).
Финальный поединок Кубка России будет проходить завтра, 12 мая. Встреча состоится в Нижнем Новгороде. В финале сыграют "Крылья Советов" и "Локомотив". Начало - в 20:00 мск.
Перед финалом Кубка России заменили арбитра
Арбитр Игорь Панин назначен резервным арбитром на финал Кубка России, сообщает пресс-служба РФС.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!