Гацкан рассказал о своих дальнейших планах после ухода из "Крыльев Советов"

Опорный полузащитник "Крыльев Советов" Александр Гацкан рассказал о своих планах на будущее после завершения текущего сезона.
Фото: ФК "Крылья Советов"
37-летний опорный полузащитник "Крыльев Советов" Александр Гацкан подтвердил свой уход из самарского клуба и рассказал о своих дальнейших планах.

- Да, я покинул "Крылья Советов". Хочу вернуться к семье в Ростов. Но карьеру я пока не завершаю. Пока предложений нет, сейчас открыт для них. Принципиально ли, где продолжать карьеру? Мне бы хотелось, чтобы команда была поближе к Ростову-на-Дону, - переает слова Гацкана "РБ-Спорт".

Ранее стало известно, что 37-летний опорник Александр Гацкан покинет "Крылья Советов" по завершении текущего сезона, в оставшихся матчах которого не сыграет из-за травмы. Футболист провел в самарском клубе последние два года. Ранее Гацкан в течение 11 лет выступал за "Ростов".

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Теги: Крылья Советов Ростов Гацкан
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