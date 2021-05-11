Гацкан рассказал о своих дальнейших планах после ухода из "Крыльев Советов"

Опорный полузащитник "Крыльев Советов" Александр Гацкан рассказал о своих планах на будущее после завершения текущего сезона.

Фото: ФК "Крылья Советов"