- У "Крыльев" было много моментов, но команда забила всего один раз. Почему сегодня не удалось победить?
- Я думаю мы проиграли, потому что допустили несколько ошибок, а такие команды, как "Локомотив", пользуются предоставленными шансами. Мы гордимся, как сегодня сыграли. У нас отличная команда. Мы хорошо играли. Хочу поздравить команду. Финал Кубка России - это серьезное достижение.
- "Крылья Советов" - лучшая команда, в которой вы играли?
- Да. У нас отличная атмосфера в команде, мы все дружим. Мы играем и бьемся каждый за каждого. И это помогает добиваться отличных результатов.
- Перед игрой Куарежма прислал видео, где поддержал "Крылья Советов". Вы его видели?
- Да, это видео он прислал мне. Куарежма - мой кумир, для меня это было сюрпризом. Я был очень счастлив. Я хотел поделиться этим видео с командой и болельщиками. Для меня Куарежма - лучший футболист. Мне он очень нравится.
- После финала вы уже общались с друзьям из Португалии? Что они сказали?
- Конечно. Мы уже разговаривали. К сожалению, из-за ситуации с коронавирусом мы не могли встречаться. Но, думаю, когда у меня появится возможность приехать в Португалию, я надеюсь, что я смогу увидится с ними.
Иван Долинин, Rusfootball.info
Полузащитник "Крыльев" Алвеш: мы хорошо играли против "Локомотива". Финал - это серьезное достижение
Полузащитник "Крыльев Советов" Рикарду Алвеш в эксклюзивном интервью Rusfootball.info прокомментировал результат финального матча Кубка России против "Локомотива" (1:3).
Фото: ФК "Крылья Советов"
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