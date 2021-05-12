- Седрик останется в ЦСКА. Если думают, что Гогуа - мальчик для битья, то это ошибка. Сейчас он сыграет последний матч за волгоградцев и будет оформляться на сборы с ЦСКА. Если главный тренер ЦСКА Ивица Олич не дурак, то он увидит, что Гогуа - защитник лучше, чем у них есть на сегодняшний день, - передает слова Селюка NEWS.ru.
26-летний центральный защитник из Кот'д'Ивуара Седрик Гогуа, права на которого принадлежат ЦСКА, нынешний сезон провел в аренде в волгоградском "Роторе". В 27 матчах сине-голубые пропустили 51 гол (худший результат в лиге после "Тамбова") и перед последним туром чемпионата занимают место в зоне прямого вылета. Гогуа провел за "Ротор" 21 встречу и не отметился результативными действиями.
Селюк: если Ивица Олич не дурак, то он увидит, что Гогуа - защитник лучше, чем есть в ЦСКА на сегодняшний день
Агент арендованного "Ротором" защитника ЦСКА Седрика Гогуа Дмитрий Селюк заявил, что его клиент летом останется в ЦСКА.
Фото: ФК "Сочи"
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