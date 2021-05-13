Захарян рассказал, кем видит себя через год

Захаряна спросили, мешает ли ему ощущение того, что все от него чего-то ждут.
"Не, особого напряга у меня нет. Чувствую доверие тренера и надеюсь оправдать его. Чувствую, что болельщики от меня ждут хорошей игры, надеюсь, удастся оправдать их ожидания. Кем вижу себя через год? Игроком основного состава "Динамо". Надеюсь", - сказал Захарян.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ 17-летний Захарян принял участие в 12 матчах, забил два гола и сделал пять результативных передач.
Источник: Спорт-Экспресс
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Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян высказался о том, мешают ли ему ожидания болельщиков от его игры.
Фото: "Динамо"
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