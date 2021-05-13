"Делал для нас все. Мне отдал свою BMW. Ей было три года, так что Горюнов предложил: "Или подожди месяц и возьмешь новый Volkswagen, или сейчас семерку". Я ждать не хотел. Тем более переехал-то из нищего Ставрополя, где получал в три-четыре раза меньше — 500 долларов.
"Спартак" Горюнов ненавидел так, что красный цвет запрещал. Красной на базе была только окантовка на унитазе. На одну игру пришла жена Горюнова со внучкой, обутой в красные босоножечки. Он велел: "Разворачивайтесь и уходите", - приводит слова Бондаря Sport24.
Бондарь является воспитанником волгоградского "Ротора", в котором провел большую часть своей карьеры. Последним его клубом был "Текстильщик" из Камышина. Бондарь завершил профессиональную карьеру в 2017 году.
Горюнов удостоен почётных званий "Заслуженный тренер России" и "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации".
Перед заключительным туром Российской Премьер-Лиги московским "Спартак" занимает 2-е место, имея в своем активе 56 очков. "Ротор", набрав 21 зачетный балл, располагается на 15-й строчке турнирной таблицы.
"Красной на базе была только окантовка на унитазе". Бывший игрок "Ротора" рассказал, что президент клуба ненавидел "Спартак"
Экс-футболист "Ротора" Александр Бондарь поделился воспоминаниями о бывшем президенте волгоградского клуба Владимире Горюнове.
Фото: ФК "Ротор"
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