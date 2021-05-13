СМИ: "Краснодар" проявляет интерес к полузащитнику "Крыльев Советов" Якубе

Опорный полузащитник "Крыльев Советов" Денис Якуба может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Крылья Советов"
По информации источника, 24-летний игрок попал в сферу интересов "Краснодара". Отмечается, что "быки" могут приобрести хавбека в ближайшее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Якуба провел 30 матчей во всех турнирах, отличившись в них двумя результативными передачами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 350 тысяч евро.

Напомним, что ранее Якуба выступал за "Кубань", "Ротор" и "Чертаново".

Источник: Sport24

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Теги: Краснодар Крылья Советов Якуба
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