Шварц высказался о планах "Динамо" на трансферном рынке

Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц высказался о потенциальном усилении команды за счет трансферов.
Фото: Getty Images
Шварц отметил, что "Динамо", возможно, будет точечно усиливать состав. По его словам, если клуб подпишет каких-либо футболистов, то это будут те исполнители, которые точно смогут усилить команду.

"Если говорить о среднем возрасте команды, то я не заглядываю никогда в паспорт, для меня это не столь важно. Главное — качество и умения игрока, именно эти факторы являются приоритетными для попадания в состав. Но у нас есть хороший базис, который мы заложили. Если будем укреплять состав, то это будут игроки, которые точно смогут нас усилить", - сказал Шварц.

Отметим, что 16 мая "Динамо" примет ЦСКА в матче 30-го тура чемпионата России. Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

"Динамо" занимает седьмое место в таблице РПЛ, имея в запасе 47 очков. ЦСКА набрал 50 очков и идет шестым.

Источник: Sport24

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Теги: Шварц Динамо
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