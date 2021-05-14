В "Локомотиве" считают этого игрока одним из лидеров и ключевым исполнителем команды. Руководство "железнодорожников" уверено, что Гильерме является лучшим голкипером России на данный момент.
Отметим, что нынешний контракт Гильерме с "Локомотивом" рассчитан до зимы 2022 года.
Напомним, что ранее был объявлен расширенный список игроков сборной России для подготовки к чемпионату Европы. Тренерский штаб национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым не включил Гильерме в этот список.
Источник: Sport24
СМИ: "Локомотив" и ЦСКА согласовали сумму трансфера Тикнизяна
СМИ: руководство "Локомотива" готовит новый контракт для Гильерме
"Локомотив" готовит новый контракт для голкипера Гильерме, в клубе высоко оценивают способности игрока и хотят продолжить сотрудничество.
Фото: "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!