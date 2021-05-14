- Был проект развития со "Спартаком", который не так долго просуществовал. Затем появилась задача в первую очередь сделать клуб самостоятельным, сделать его финансово независимым, привлечь глобального инвестора и самое главное - оставить "Химки" в Премьер-лиге. Было ли мне интересно развитие вместе со "Спартаком"? Мне это было совсем не интересно, поэтому в тот проект я и не собирался входить. А индивидуальный проект клуба со своими амбициями меня заинтересовал, - приводит слова Анохина Metaratings.ru.
Перед стартом сезона РПЛ 2020/2021 был уволен со своего поста главный тренер "Химок" Сергей Юран, который незадолго до этого вывел подмосковный клуб в финал Кубка России, где красно-черные со счетом 0:1 уступили "Зениту". После увольнения специалист сделал скандальное заявление о том, что его кандидатуру для дальнейшей работы в "Химках" заблокировали в московском "Спартаке". Красно-черных возглавил тренер из системы красно-белых Дмитрий Гунько, а трансферная политика химчан была направлена на большое число аренд из "Спартака", но этому помешала принятая поправка к регламенту о запрете более чем двух одновременных аренд из одного и того же клуба. В сентябре 2020 года после провального старта в РПЛ объемное сотрудничество "Химок" со "Спартаком" было свернуто и заменено курсом на самостоятельное развитие, который был призван проводить в жизнь новый генеральный директор клуба Сергей Анохин. Одним из первых его шагов стало назначение на должность главного тренера Игоря Черевченко, который сумел вытащить команду из турнирной ямы.
Гендиректор "Химок" Анохин: развитие клуба вместе со "Спартаком" было мне совсем не интересно
Генеральный директор "Химок" Сергей Анохин рассказал о существовании до его прихода в клуб проекта совместного развития красно-черных с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Химки"
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