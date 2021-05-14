Анохин: если Глушенков не устроит "Спартак", "Химки" бы очень хотели видеть его у себя

Генеральный директор "Химок" Сергей Анохин рассказал о заинтересованности клуба в переподписании принадлежащего "Спартаку" нападающего Максима Глушенкова
Фото: РПЛ
- Максима я знаю с самого детства. Он играл в футбольной школе "Чертаново", в футбольном клубе "Чертаново", в Московской клубной лиге, которую я досконально знаю, поэтому мне бы очень хотелось, чтобы мы с Максимом продолжили отношения. Права на него принадлежат "Спартаку", договориться мы сможем в этом сезоне только об аренде. Если Максима что-то не устроит в "Спартаке» или клуб не устроит игра Максима, то мы бы очень хотели видеть его у себя, - цитирует Анохина Metaratings.ru.

21-летний нападающий Максим Глушенков, трансфер которого принадлежит московскому "Спартаку", в феврале 2021 года был арендован "Химками" до конца текущего сезона. В осенней части чемпионата форвард принял участие в 5 матчах в составе красно-белых и не отметился результативными действиями, в весенней сыграл 6 матчей за красно-черных и забил 2 гола. В выездной игре 29 тура против "Спартака" (1:2) Глушенков забил гол за "Химки", а на 37 минуте встречи получил прямую красную карточку за неспортивный удар ногой Айртона и оставил подмосковный клуб в меньшинстве до конца матча.

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Теги: Химки Спартак Глушенков
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