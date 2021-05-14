Широков: Карреру так не провожали, как Тедеско

Экс-игрок московского "Спартака" Роман Широков высказался о работе главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
Напомним, что немецкий специалист покинет клуб по окончании сезона по семейным обстоятельствам. После матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с "Химками", в котором "Спартак" на домашнем стадионе победил со счетом 2:1, команда провела церемонию прощания с Тедеско.

"Честно говоря, не понял – кого провожают – победителя?

Он вывел команду в квалификацию ЛЧ? Тогда Валере Карпину надо было красную дорожку постелить и памятник поставить. Он раза три второе место занимал.

Карреру так не провожали, как Тедеско. Пожалуйста, провожайте – но делают так, как будто он что-то выиграл", - приводит слова Широкова "РБ Спорт".

По итогам 29-и туров "Спартак" располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России, имея в своем активе 56 очков. Для попадания в квалификационный раунд Лиги чемпионов красно-белым достаточно в заключительном туре сезона не проиграть на выезде грозненскому "Ахмату".

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Теги: Широков Тедеско Каррера Спартак
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