Ерохин высказался о возможности продления контракта с "Зенитом"

Хавбек "Зенита" Александр Ерохин высказался о своих перспективах в петербургском клубе.
Фото: "Зенит"
Ерохин заявил, что "Зенит" стал ему очень близок. По словам игрока, выступающего за петербуржцев с 2017 года, он хотел бы продлить контракт с клубом. Нынешнее соглашение Ерохина с "Зенитом" рассчитано до лета 2022 года.

"Я уже достаточно давно нахожусь в "Зените". Естественно, этот клуб стал мне очень близок. Всей душой, всем сердцем хочу, чтобы эта команда всегда побеждала. Как минимум на ближайший год моя задача — помогать команде всем, чем только смогу. А потом уже будем решать, разговаривать. Но первый разговор в любом случае будет с "Зенитом". А там уже ситуация будет зависеть от позиции клуба", - сказал Ерохин.

Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Ерохин принял участие в 24 матчах, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

"Зенит" ранее досрочно оформил чемпионство в РПЛ. Петербуржцы возглавляют таблицу Премьер-Лиги с 62 очками в активе.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Ерохин Зенит
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