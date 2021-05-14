Ерохин заявил, что "Зенит" стал ему очень близок. По словам игрока, выступающего за петербуржцев с 2017 года, он хотел бы продлить контракт с клубом. Нынешнее соглашение Ерохина с "Зенитом" рассчитано до лета 2022 года.
"Я уже достаточно давно нахожусь в "Зените". Естественно, этот клуб стал мне очень близок. Всей душой, всем сердцем хочу, чтобы эта команда всегда побеждала. Как минимум на ближайший год моя задача — помогать команде всем, чем только смогу. А потом уже будем решать, разговаривать. Но первый разговор в любом случае будет с "Зенитом". А там уже ситуация будет зависеть от позиции клуба", - сказал Ерохин.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Ерохин принял участие в 24 матчах, забил семь голов и сделал три результативные передачи.
"Зенит" ранее досрочно оформил чемпионство в РПЛ. Петербуржцы возглавляют таблицу Премьер-Лиги с 62 очками в активе.
Источник: Матч ТВ
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Ерохин высказался о возможности продления контракта с "Зенитом"
Хавбек "Зенита" Александр Ерохин высказался о своих перспективах в петербургском клубе.
Фото: "Зенит"
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