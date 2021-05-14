Лещук отметил, что даже на детском и юношеском уровнях в России тренеры ругают футболистов за ошибки. По его словам, это большая проблема отечественного футбола.
"Считаю, это большая проблема в России, что у нас всегда ругают за ошибки. И неважно где — в футболе или в обычной школе. Вместо того чтобы подсказать, как надо, подбодрить.
Из-за этого молодым в России тяжелее. Когда они выходят играть за основу в РПЛ, у них уже есть эта боязнь совершить ошибку, они скованны. И когда они все же эту ошибку допускают, что неизбежно в принципе, тренер сразу же начинает им пихать. Молодой после этого запросто может потеряться. Думаю, должна быть какая-то поддержка, причем с маленьких лет", - сказал Лещук.
Отметим, что завтра, 16 мая, "Динамо" примет ЦСКА в матче 30-го тура РПЛ. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.
"Динамо" набрало 47 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА идет шестым (50 очков).
Источник: Матч ТВ
Голкипер "Динамо" Лещук: в России игроков всегда ругают за ошибки, это большая проблема
Голкипер "Динамо" Игорь Лещук высказался о проблемах подготовки молодых игроков в российском футболе.
Фото: "Динамо"
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