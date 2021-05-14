Деспотович: уважаю нападающих РПЛ, но лучший среди них - я

Деспотович отметил, что уважает форвардов, выступающих в РПЛ. Вместе с тем Джордже считает себя лучшим нападающим Премьер-Лиги.
"Я уважаю всех нападающих РПЛ и уверен, что каждый из тех, кто находится наверху таблицы бомбардиров, верит, что это он лучший. Повторюсь, что уважаю всех, но и повторюсь в том, что для меня лучший – я. Честно. Эта вера со мной давно", - сказал Деспотович.
Источник: Бизнес Online
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Форвард "Рубина" Джордже Деспотович заявил, что считает себя лучшим нападающим в РПЛ.
Фото: "Рубин"
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