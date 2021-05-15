Отметим, что Караваев, являющийся игроком "Зенита" с 2019 года, родился и вырос в Москве. Футболист заявил, что в Петербурге более спокойно по сравнению с Москвой. Вместе с тем существенной разницы между двумя городами нет, отметил Караваев.
"Я в Москве-то давно не жил! Но, естественно, тут спокойнее. Хотя, по мне, особой разницы между двумя городами нет. Разве что солнца не хватает — его и в Москве мало, а в Питере еще меньше. Но это не то, от чего я буду с ума сходить", - сказал Караваев.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Караваев провел 24 матча, забил три гола и сделал три результативные передачи.
Источник: Спорт-Экспресс
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Караваев: особой разницы между Москвой и Петербургом нет. Разве что солнца в Питере не хватает
Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев сравнил жизнь в Москве и в Санкт-Петербурге.
Фото: "Зенит"
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