По словам Семина, Алаев имел полное право сделать указанное заявление. Экс-тренер "Локомотива" согласился с мнением генерального секретаря РФС. В пользу России говорит хорошая организация масштабных футбольных соревнований, отметил Семин.
"Алаев имел полное право сказать, что российский футбол является флагманом мирового футбола. Вспомните, как мы организовали чемпионат мира в 2018 году, — страна может гордиться данным событием. За последние 30 лет я побывал на многих ЧМ, однако такой организации и прекрасных стадионов, как в России, не было нигде. Уверен, что и Евро в Санкт-Петербурге пройдет на высшем уровне. Россия — действительно флагман мирового футбола", - сказал Семин.
Источник: Чемпионат
Алаев: Россия на данный момент - флагман мирового футбола
Семин прокомментировал слова Алаева о том, что Россия является флагманом мирового футбола
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал высказывание генерального секретаря РФС Александра Алаева, назвавшего Россию флагманом мирового футбола.
Фото: "Чемпионат"
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