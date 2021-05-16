Ранее клуб, который финишировал на второй строчке ФНЛ, не получил лицензию для участия в следующем сезоне чемпионата России из-за несоответствия стадиона команды минимальным требованиям лиги по количеству болельщиков.
По сведениям источника, юриста "Оренбурга" готовят пакет документов, который в понедельник будет отправлен в CAS. В клубе рассчитывают, что апелляция будет рассмотрена в ускоренном режиме.
Место "Оренбурга" занял "Нижний Новгород", который финишировал в ФНЛ третьим.
Источник: "РБ-Спорт".
СМИ: "Оренбург" подаст иск на невыдачу лицензии для участия в РПЛ в CAS
"Оренбург" оспорит решение РФС о невыдаче лицензии в Арбитражном суде Лозанны (CAS).
Фото: ФК "Оренбург"
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