"Нужно время. Я пришел в середине сезона без сборов, начал знакомиться с командой, с ее качеством и уровнем. Порой даже менял позиции. В общем, думаю, достижение моего уровня — вопрос времени. Я понимаю, чего от меня жду. Но прошу всех дать мне немного времени. Следующий сезон я начну уже с чистого листа", - приводит слова Промеса "Спорт-экспресс".
Напомним, Квинси выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, после чего перешел в "Севилью". Зимой 2021-го 29-летний голландец вернулся в московский клуб. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги в составе красно-белых Промес провел 11 матчей, в которых отличился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами, тем самым он помог "Спартаку" добыть путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Промес: понимаю, чего от меня ждут. Но прошу всех дать мне немного времени
Полузащитник "Спартака" Квинси Промес после матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ахматом" (2:2) рассказал, как он оценивает свою игру за красно-белых после возвращения.
Фото: РПЛ
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