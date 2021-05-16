Лепехин - о непопадании ЦСКА в еврокубки: видимо, придется "армейцам" как-то заново комплектоваться

Бывший защитник "Зенита" Константин Лепехин в интервью Rusfootball.info поделился мнением по поводу того, что ЦСКА впервые за долгие годы остался без участия в еврокубках.
Фото: ПФК ЦСКА
- ЦСКА впервые за долгие годы остался без еврокубков. Наверное, это шок не только для армейских болельщиков, но и для российской футбольной общественности в целом. Согласны?

- Да, согласен с тем, что это неожиданно. Но мы понимаем, что в ЦСКА пошло обновление, омоложение состава. Этот процесс, конечно, не мог пройти безболезненно, но, на мой взгляд, он затянулся. Видимо, были допущены ошибки в селекции, а футболисты, которых еще пару лет назад можно было считать теми, кто через год-два будет давать результат, на мой взгляд, не оправдали выданных им авансов. Видимо, придется ЦСКА как-то заново комплектоваться.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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Теги: Лепехин ЦСКА
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