- ЦСКА впервые за долгие годы остался без еврокубков. Наверное, это шок не только для армейских болельщиков, но и для российской футбольной общественности в целом. Согласны?
- Да, согласен с тем, что это неожиданно. Но мы понимаем, что в ЦСКА пошло обновление, омоложение состава. Этот процесс, конечно, не мог пройти безболезненно, но, на мой взгляд, он затянулся. Видимо, были допущены ошибки в селекции, а футболисты, которых еще пару лет назад можно было считать теми, кто через год-два будет давать результат, на мой взгляд, не оправдали выданных им авансов. Видимо, придется ЦСКА как-то заново комплектоваться.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Лепехин - о непопадании ЦСКА в еврокубки: видимо, придется "армейцам" как-то заново комплектоваться
Бывший защитник "Зенита" Константин Лепехин в интервью Rusfootball.info поделился мнением по поводу того, что ЦСКА впервые за долгие годы остался без участия в еврокубках.
Фото: ПФК ЦСКА
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