Лепехин - о непопадании ЦСКА в еврокубки: видимо, придется "армейцам" как-то заново комплектоваться

Фото: ПФК ЦСКА

- Да, согласен с тем, что это неожиданно. Но мы понимаем, что в ЦСКА пошло обновление, омоложение состава. Этот процесс, конечно, не мог пройти безболезненно, но, на мой взгляд, он затянулся. Видимо, были допущены ошибки в селекции, а футболисты, которых еще пару лет назад можно было считать теми, кто через год-два будет давать результат, на мой взгляд, не оправдали выданных им авансов. Видимо, придется ЦСКА как-то заново комплектоваться.