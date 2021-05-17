- Я так понял, что там есть трансфер. Я работал с ним целый год. Он – хороший парень, неплохой футболист. Его трансфер? Не всегда молодые игроки принадлежат себе. Пока никто не знает, будет ли он стабильно играть. Но вторую часть сезона он провел очень хорошо. Самое главное – доверие тренера. Не факт, что в ЦСКА получится – там другие партнеры. Здесь он был на своем месте, - передает слова Гришина Metaratings.ru.
Ранее появилась информация, что 19-летний опорный полузащитник "Локомотива" Максим Мухин согласовал контракт с ЦСКА сроком на 5 лет. По данным СМИ, причиной его будущего перехода в состав "армейцев" могло стать то, что руководство "железнодорожников" не слишком активно вело переговоры о переподписании соглашения. В прошедшем сезоне Мухин сыграл в 15 матчах за первую команду "Локомотива" в разных турнирах, также футболист провел 6 матчей в ПФЛ за "Локомотив-Казанку". 19-летний Мухин вошел в расширенный состав сборной России для подготовки к Евро-2020.
Гришин - о трансфере Мухина из "Локо" в ЦСКА: не всегда молодые игроки принадлежат себе
Тренер "Казанки" и экс-главный тренер дубля ЦСКА Александр Гришин дал комментарий о возможном переходе опорного полузащитника "Локомотива" Максима Мухина в "армейский" клуб.
Фото: ФК "Ротор"
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