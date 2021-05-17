"Тамбов" по завершении сезона распустил команду, разорвав контракты с футболистами, тренерским штабом и сотрудниками клуба, сообщают СМИ. По данным источника, работу в клубе продолжат только специалисты, необходимые для расследования финансовых операций - генеральный директор, юрист и бухгалтер.
Ранее стало известно, что "Тамбов" не подавал заявку на лицензирование в какой-либо профессиональный дивизион. В клубе производится процедура банкротства.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги по итогам чемпионата "волки" заняли последнее, 16-е место, набрав 13 очков. В весенней части сезона "Тамбов" проиграл 12 матчей из 12 (11 - в РПЛ, 1 - в Кубке России).
Источник: "РБ-Спорт"
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Источник: "Тамбов" разорвал контракты с футболистами и тренерами и распустил команду
По окончании сезона "Тамбов" расторг действующие соглашения со всеми игроками и сотрудниками клуба.
Фото: ФК "Тамбов"
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