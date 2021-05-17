- ЦСКА плохо стартовал во второй части чемпионата, его штормит прилично. С "Динамо" игра показала, что рано петь дифирамбы команде, надо прибавлять и усиливаться. Нужны точечные хорошие трансферы, а не молодые игроки на ключевые позиции. У ЦСКА все логично. Когда было больше всех финансов - выигрывали. Сейчас впереди команды, которые по финансированию, наверное, стоят повыше, - цитирует Гришина Metaratings.ru.
ЦСКА занял в сезоне-2020/2021 Российской премьер-лиги шестое место, в 30 матчах чемпионата "армейцы" набрали 50 очков. При этом в период с 13 по 15 тур красно-синие возглавляли турнирную таблицу лиги. По ходу сезона в команде сменился главный тренер - в конце марта 2021 года вместо белорусского наставника Виктора Гончаренко, работавшего с ЦСКА с декабря 2016 года, на эту должность был назначен хорватский специалист Ивица Олич, экс-нападающий красно-синих.
Гришин: ЦСКА выигрывал, когда было больше всех финансов
Экс-главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал итоги сезона для своего бывшего клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
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