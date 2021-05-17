Мостовой отметил, что "Спартак" занял второе место по итогам минувшего розыгрыша РПЛ благодаря нескольким сильным легионерам. При этом он заявил, что Тедеско не внес существенного вклада в успехи "красно-белых".
"Вклад Тедеско? А какой вклад-то? Когда его назначили, ему с неба звезда свалилась. Поэтому он работал так, как и должен был работать за такие деньги. Я остаюсь при своем мнении, что это неправильно, когда люди берутся из ниоткуда и получают такие бешеные средства. Просто я его вклада-то не вижу. Человек пришел, полгода все разбирались, кто он такой, потом пошли дорогущие трансферы, нескладная игра", - сказал Мостовой.
Напомним, что Тедеско решил покинуть "Спартак" по окончании сезона-2020/21, когда закончится срок действия его контракта с "красно-белыми". По данным СМИ, вскоре Тедеско в должности наставника "Спартака" сменит португалец Руй Витория. Сообщалось, что совет директоров клуба уже одобрил кандидатуру этого специалиста.
Источник: Sport24
Тедеско: могу представить свое возвращение в "Спартак", если клубу это потребуется
Источник: Витория в ближайшее время возглавит "Спартак". Совет директоров клуба одобрил его кандидатуру
Мостовой: не вижу вклада Тедеско в успехи "Спартака". Когда его назначили, ему с неба звезда свалилась
Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением о работе Доменико Тедеско на посту главного тренера "красно-белых".
Фото: "Спартак"
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