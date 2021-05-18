Карпин высказался о будущем Соу в "Ростове"

Карпин заявил, что "Ростов", вероятно, выкупит контракт Соу. Также тренер отметил, что этому нападающему еще нужно время на адаптацию в российском футболе.
"Думаю, контракт будет выкуплен. Ему нужно время на адаптацию. Первые игры за счет эмоций он выглядел очень прилично. Учитывая, что, по сути, человек приехал с корабля на бал", - сказал Карпин.
Напомним, что Соу пополнил состав "Ростова" в зимнее трансферное окно. В минувшем розыгрыше РПЛ он провел 11 матчей и забил три гола.
Источник: Sport24
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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о будущем форварда Али Соу, арендованного "желто-синими" у софийского ЦСКА.
Фото: РПЛ
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