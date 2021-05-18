Джикия хочет внести в новый контракт со "Спартаком" пункт об отступных для европейских клубов

Защитник Георгий Джикия обсуждает со "Спартаком" детали продления контракта.
Фото: "Спартак"
По данным источника, скорее всего, "Спартак" и Джикия подпишут новый контракт, который будет рассчитан на четыре года. Ожидается, что зарплата футболиста незначительно повысится.

Вместе с тем остаются некоторые спорные моменты. К примеру, Джикия хочет, чтобы в контракте была прописана возможность выкупа для европейских клубов за приемлемую сумму. Пункт об отступных не будет затрагивать потенциальную продажу игрока в России. "Красно-белые" пока отказываться вносить данную опцию в контракт.

Вероятно, "Спартак" и Джикия продлят договор по окончании чемпионата Европы.

Источник: РБ Спорт

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Теги: Джикия Спартак
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