По данным источника, скорее всего, "Спартак" и Джикия подпишут новый контракт, который будет рассчитан на четыре года. Ожидается, что зарплата футболиста незначительно повысится.
Вместе с тем остаются некоторые спорные моменты. К примеру, Джикия хочет, чтобы в контракте была прописана возможность выкупа для европейских клубов за приемлемую сумму. Пункт об отступных не будет затрагивать потенциальную продажу игрока в России. "Красно-белые" пока отказываться вносить данную опцию в контракт.
Вероятно, "Спартак" и Джикия продлят договор по окончании чемпионата Европы.
Источник: РБ Спорт
Джикия хочет внести в новый контракт со "Спартаком" пункт об отступных для европейских клубов
Защитник Георгий Джикия обсуждает со "Спартаком" детали продления контракта.
Фото: "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!