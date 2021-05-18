Агент Дриусси: Себастьян счастлив в России и "Зените". На данный момент разговоров о его уходе нет

Агент Эрнан Берман, представляющий интересы форварда "Зенита" Себастьяна Дриусси, рассказал о будущем аргентинца.
Фото: ФК "Зенит"
"Себастьян счастлив в России и "Зените". На данный момент разговоров о его уходе нет. Мы не рассматриваем другие варианты продолжения карьеры. Переговоры о новом контракте с "Зенитом"? Мы еще не общались с руководством на эту тему", - заявил Берман.

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси в текущем сезоне провел 22 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи. В петербургскую команду он перешел в июле 2017 года из "Ривер Плейта". Всего за "сине-бело-голубых" он сыграл в 137 матчах и забил 24 мяча. Контракт с "Зенитом" у Дриусси заканчивается 30 июня 2022 года. Профильный портал Transfermarkt оценивает 25-летнего аргентинца в 10 млн евро.

"Зенит" досрочно выиграл чемпионский титул. Команда Семака в 30-ти матчах набрала 65 очков. В следующем сезоне петербургский клуб представит Россию в Лиге чемпионов, "сине-бело-голубые" попали в групповой этап еврокубка.

Первый официальный матч петербургский клуб проведет в середине июля. В матче за Суперкубок России "Зенит" встретится с "Локомотивом", который стал обладателем Кубка России.

Источник: Sport24

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Теги: Зенит Дриусси
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