"Хердур сейчас дома, продолжает восстановление от травмы. У него серьезное повреждение, не уверен, что он присоединится к команде на сборах", - приводит слова Гуннлаугсона Sport24.
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон получил тяжёлую травму в матче 24-го тура РПЛ с "Тамбовом" (2:1). Тогда исландца унесли на носилках с поля.
Магнуссон в текущем сезоне провел за "армейцев" 22 матча в РПЛ, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. В ЦСКА он перешел в июле 2018 года из английского "Бристоль Сити". Всего за московский клуб он сыграл в 89 матчах и забил 5 мячей.
ЦСКА завершил сезон в РПЛ на 6-м месте, набрав в 30-ти матчах 50 очков.
Источник: Sport24
Защитник ЦСКА Магнуссон будет восстанавливаться в Исландии
Агент: у Магнуссона серьезное повреждение, не уверен, что он присоединится к ЦСКА на сборах
Агент Бьярки Гуннлаугсон, представляющий интересы защитника ЦСКА Хердура Магнуссона, рассказал о том, как проходит восстановление футболиста.
Фото: ПФК ЦСКА
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