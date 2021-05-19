- Есть ли понимание, почему все-таки у "Ростова" все так грустно с результатами этой весной? У меня и у клуба есть. И у футболистов - тоже. Но я не вижу смысла рассуждать об этом на публике. Это все равно будет звучать как отмазки. А отмазок я не ищу. Они не нужны ни мне, ни команде, - передает слова Карпина Sport24.
В 11 весенних матчах Российской премьер-лиги сезона-2020/2021 "Ростов" под руководством Валерия Карпина набрал 11 очков, одержав 3 победы, дважды сыграв вничью и потерпев 6 поражений. Также желто-синие выбыли из Кубка России на стадии 1/8 финала, уступив дома грозненскому "Ахмату". Из-за ухода полузащитника Романа Еременко и травм опытных игроков середины поля Павла Мамаева, Матиаса Норманна и Кэнто Хасимото большинство матчей "Ростов" провел с полузащитниками со средним возрастом менее 21 года.
Карпин - о неудачных весенних результатах "Ростова": отмазок не ищу. Они не нужны ни мне, ни команде
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал результаты команды в весенней части чемпионата России сезона-2020/2021.
Фото: ФК "Ростов"
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