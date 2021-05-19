- Кто лучший игрок мужского чемпионата России? Дзюба, конечно! Впечатление о нем? Мне нравится, что он такой открытый. Многие звезды не хотят фоткаться. Я ни разу не видела, чтобы Дзюба отказался от автографа. Кто самый симпатичный футболист в чемпионате России? Их много (улыбается)… Гильерме, Зобнин, - передает слова Куропаткиной "Спорт день за днем".
32-летний нападающий "Зенита" Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром сезона-2020/2021 Российской премьер-лиги, на его счету 20 забитых голов. Также форвард стал лучшим и по системе "гол + пас", набрав 26 очков (20 забитых мячей и 6 результативных передач).
От Кварацхелии и Ларссона до Дзюбы, Дюпина, Чорлуки и Нобоа. Сборная лучших игроков РПЛ сезона-2020/2021
Футболистка "Зенита" назвала самого лучшего и самых симпатичных игроков чемпионата России
Защитник "Зенита" и женской сборной России Вероника Куропаткина высказала мнение о том, кто является самым лучшим и самым симпатичным игроком в мужском чемпионате России.
Фото: EPA
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