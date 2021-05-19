По сведениям, 19-летний футболист проходит его сегодня.
Напомним, ранее стало известно, что Мухин может продолжить карьеру в московском ЦСКА, который готов предложить игроку 5-летний контракт.
В нынешнем сезоне Мухин сыграл в 21 матче во всех турнирах за "Локомотив", не отметившись результативными действиями. Также игрок дебютировал в составе национальной сборной России.
Источник: Sport24.
Источник: Мухин проходит медосмотр для ЦСКА
Полузащитник "Локомотива" проходит медобследование перед трансфером в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!