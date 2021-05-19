— Уже приступил к беговой работе, конечно, еще впереди предстоит много работы. Пока не в общей группе, но к сборам уже в принципе могу подойти, — цитирует футболиста Sport24.
32-летний Дядюн выступает за "Химки" с лета 2019 года. В прошлом сезоне футболист сыграл в 15 матчах в чемпионате России, в которых отметился голевой передачей. Контракт Дядюна истекает в этом сезоне.
"Химки" закончили минувший сезон чемпионата России на восьмом месте.
Дядюн рассказал, когда вернется в строй
Нападающий "Химок" Владимир Дядюн рассказал о своем восстановлении.
Фото: ФК "Химки"
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