"Мы общаемся с "Динамо" о продлении контракта Кости. Движение и понимание, чего мы хотим, чего они хотят — есть.
Думаю, на 99% Тюкавин останется в "Динамо" после завершения действующего контракта, а про остальные нюансы пока говорить не хочется: подписи еще нет", - приводит слова Сафонова Sport24.
Действующее трудовое соглашение 18-летнего игрока с бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Тюкавин принял участие в 15-и матчах, в которых забил три мяча и сделал пять результативных передач. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,5 млн евро.
В минувшем сезоне чемпионата России "Динамо" финишировало на 7-й строчке турнирной таблицы, набрав за 30 туров 50 очков.
Агент Тюкавина: мы общаемся с "Динамо" о продлении контракта
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина, высказался о будущем молодого игрока.
Фото: Sport24
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