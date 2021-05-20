Сезон 2021/2022 в Российской Премьер-лиге начнется 17 июля матчем за Суперкубок страны. 25 июля пройдет первый тур чемпионата, а его летне-осенняя часть завершится 12 декабря.
Вторая часть турнира начнется 27 февраля, а завершится чемпионат 21 мая. Финал Кубка России состоится 29 мая. Отмечается, что в чемпионате не будет ни одного матча через три дня на четвертый.
Окончательно проект календаря РПЛ будет согласован 24 мая на общем собрании лиги.
Источник: РБ-Спорт.
Названа дата проведения общего собрания РПЛ
Источник: в новом сезоне РПЛ перед каждым туром будет недельная пауза
Опубликован план календаря чемпионата России на предстоящий сезон.
Фото: РПЛ
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