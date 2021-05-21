В "Локомотиве" опровергли информацию о том, что Мухин перешел в ЦСКА

Председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник на встрече с болельщиками заявил, что полузащитник Максим Мухин является игроком "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"
Ранее член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов сообщил, что полузащитник "железнодорожников" Максим Мухин подписал контракт с ЦСКА.

"Филатов сказал, что Мухин уже игрок ЦСКА? Я не знал, что Валерий Николаевич давал такой комментарий. Могу сказать, что это не так. Сейчас нет никакой сделки. Максим в расположении сборной. Мы можем пожелать удачи Максиму и всей сборной. Обсуждать домыслы и сплетни - это не к нам", - сказал Плутник.

Максим Мухин в текущем сезоне провел в составе "Локомотива" 10 матчей в Российской Премьер-лиге, результативными действиями он не отметился. Мухин сыграл в четырех матчах Кубка России и в одной встрече в рамках Лиги чемпионов против "Зальцбурга" (1:3). Контракт Максима Мухина с "Локо" рассчитан до июня 2022 года. Профильный портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 2 млн евро.

Источник: "СЭ"

В "Локомотиве" сообщили, что Мухин подписал контракт с ЦСКА

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Теги: Локомотив Мухин ЦСКА Плутник
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