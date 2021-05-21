"Локомотив" планирует пригласить Юрия Семина на празднование 100-летия клуба

Генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко на встрече с болельщиками заявил, что клуб намерен пригласить бывшего наставника "Локо" Юрия Семина на празднование 100-летия клуба.
Фото: "Getty Images"
"Недавно у Юрия Павловича был день рождения, мы его поздравили. Общение продолжается. Как только будет решение - тогда все узнают. Сроки никто никогда не называл. У меня с Юрием Павловичем очень хорошие давние отношения. Думаю, что в каком-то формате к столетию клуба мы что-то организуем", - сказал Леонченко.

Футбольный клуб "Локомотив" было основан 23 июля 1922 года. На данный момент "железнодорожникам" 98 лет.

74-летний Семин покинул пост главного тренера "Локомотива" 30 мая прошлого года. В общей сложности, специалист приходил к работе главным тренером "железнодорожников" четыре раза, выиграв с клубом три чемпионата, шесть Кубков и три Суперкубка России. Сейчас наставником "Локомотива" является Марко Николич. Под его руководством московский клуб выиграл Кубок России и попал в групповой этап Лиги Европы. В Российской Премьер-лиге "Локомотив" финишировал на 3-м месте.

Источник: Sport24

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Теги: Локомотив Семин Леонченко
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