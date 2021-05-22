Напомним, накануне председатель совета директоров "железнодорожников" Александр Плутник сообщил о подписании нового соглашения с сербским специалистом, которое рассчитано на 3 года. По информации источника, зарплата Николича в "Локо" увеличилась в три раза. Сообщается, что в прошлом сезоне его оклад составил 500-600 тысяч евро, а по новому контракту он будет получать примерно 1,8 млн в год.
Отметим, что предыдущий наставник красно-зеленых Юрий Семин зарабатывал примерно 2,5 млн евро в год.
Под руководством Николича в минувшем сезоне "Локомотив" выиграл бронзовые медали Российской Премьер-Лиги, а также стал обладателем Кубка России, что позволит "железнодорожникам" принять участие в групповом этапе Лиги Европы.
Источник: "РБ Спорт"
Стала известна новая зарплата Николича в "Локомотиве"
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич по новому контракту заработает почти 5,5 млн евро за 3 года.
Фото: ФК "Локомотив"
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