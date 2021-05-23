- Что с моим контрактом? Нормально все. Что будет? Я откуда знаю. Я сейчас в экипировке сборной. Задача — попасть в окончательный список на большой турнир, постараться сыграть на нем, сыграть хорошо.
Есть ли давление из-за истекающего контракта? Да нет давления, потому что в любом случае все будет хорошо. Все что сложилось — все к лучшему. Главное работать. Я сейчас работаю, получаю удовольствие, мне сейчас все равно, что будет дальше", - приводит слова Лунева Sport24.
Напомним, что вратарь перешел в "Зенит" из "Уфы" зимой 2017-го. Петербургскому клубу трансфер обошелся в 3,5 млн евро. Контракт Лунева с "Зенитом" истекает 30 июня 2021 года.
В нынешнем сезоне в составе сине-бело-голубых 29-летний голкипер провел 13 матчей во всех турнирах, пропустив в них 14 голов. В 3-х играх Луневу удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 5 млн евро.
"Мне сейчас все равно, что будет дальше". Лунев - об истекающем контракте с "Зенитом"
Голкипер петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Лунев ответил на вопросы о своем будущем в стане сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
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